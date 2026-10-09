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A Torino sarà progettato e costruito il Gcap, il caccia del futuro

Economia

A Torino nasce la sede italiana di Edgewing per lo sviluppo del GCAP, il nuovo caccia di sesta generazione anglo-italo-giapponese che volerà a metà del prossimo decennio. Superiore agli F-35, il velivolo agirà come un nodo tecnologico in grado di comandare intere flotte sul campo di battaglia.

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