A Torino sarà progettato e costruito il Gcap, il caccia del futuro

A Torino nasce la sede italiana di Edgewing per lo sviluppo del GCAP, il nuovo caccia di sesta generazione anglo-italo-giapponese che volerà a metà del prossimo decennio. Superiore agli F-35, il velivolo agirà come un nodo tecnologico in grado di comandare intere flotte sul campo di battaglia.
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