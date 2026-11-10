Mattarella: "Magistrati non siano condizionati da altri poteri"

"La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così come richiede l'imparzialità delle sue decisioni" ha affermato il capo dello Stato nell'incontrare i magistrati tirocinanti. Il presidente ha sottolineato inoltre l'importanza della "riservatezza" circa i processi e le materie di cui le toghe si occupano

"La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così come richiede l'imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l'effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.

"Decisioni siano frutto di interpretazione in linea con la legge"

"La qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia" ha aggiunto il presidente. "La vostra qualificazione professionale – verificata dalla selezione del concorso - è il primo strumento che vi legittima all’esercizio di una così delicata funzione". "Anche per questo - ha proseguito - è indispensabile che la decisione sia riconoscibile come frutto di un’interpretazione in linea con la legge e coerente con l’elaborazione giurisprudenziale".

"Social impongono riflessione per scongiurare uso improprio"

"La vostra preparazione vi fa certamente ben comprendere come l'imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità

dell'ordine giudiziario" ha aggiunto il capo dello Stato sottolineando che "la disponibilità di strumenti nuovi - con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l’ampiezza della platea dei destinatari - impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria".