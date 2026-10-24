A Milano si è svolta oggi la prima giornata del congresso straordinario della Lega, voluto da Matteo Salvini e annunciato un mese fa a Pontida. L’evento è iniziato con un video con la voce di Umberto Bossi ("C'è la Lega e non ci sono altre forze") e le immagini di Roberto Maroni e Salvini. I 705 delegati previsti si sono riuniti in una sala, non accessibile alla stampa, al secondo piano dell'Allianz MiCo di fronte alle torri di City Life. Due i candidati in lizza per la segreteria: Matteo Salvini, formalmente dimissionario (come prevede il regolamento) e Massimo Garavaglia. Il senatore e presidente leghista della commissione Finanze del Senato è riuscito in extremis a raccogliere le 80 firme richieste, come numero minimo, per candidarsi.

Saluto e foto tra Salvini e Garavaglia

Matteo Salvini e Massimo Garavaglia, sfidanti per la segreteria, si sono salutati sorridenti e stringendosi il pugno e poi mettendosi in posa per una foto. I due si sono seduti in prima fila ma a distanza. Parleranno domani, e poi ci sarà il voto.

L’attacco a Romeo

Le tensioni interne sono emerse nei confronti di Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda che più si è esposto, insieme ad Attilio Fontana, nel chiedere aria nuova e una squadra allargata. Nel suo intervento, il senatore Marco Dreosto, segretario regionale della Lega in Friuli, cita il capogruppo Romeo ricordando il lavoro fatto insieme a Palazzo Madama e poi affonda il colpo: "Non si può mettere in discussione un segretario per quelle che sono diatribe personali interne trasformandole in un dibattito nazionale". Parte un applauso da gran parte dei presenti e cala il gelo.

La replica di Romeo

Romeo prova a difendersi e poi contrattacca: "Il problema non è dentro la Lega ma è la gente fuori che non ci vota più", dice. "Nessuno ha mai messo in discussione la riconoscenza al nostro segretario e nessuno di noi ha chiesto un congresso. Io non ho mai sfidato nessuno e mai ho chiesto a Salvini di fare un passo indietro". E dice non aver mai parlato di tre Leghe ma di "una Lega confederata, se questa è una colpa mi dichiaro colpevole". Poi la rasoiata d'effetto: "Il problema è che la gente fuori che non ci vota più" ed è perché, spiega, “la Lega ha perso identità ed è poco riconoscibile". Quindi insiste sulla sua via di uscita: "Perché accanto al segretario non può esserci un gruppo di governatori, che hanno un appeal particolare?". Non lascerà il partito, assicura ma a difenderlo apertamente sono in pochi. Attilio Fontana c'è e condivide con lui l'accusa di uno spostamento a destra del partito, che "non fa parte del nostro dna". E punta sul federalismo.