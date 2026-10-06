Salvini: "Gere continui a fare l'attore senza dare lezioni a italiani"

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Migranti, Salvini: "Gere continui a fare l'attore senza dare lezioni agli italiani"

Politica
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Lo ha scritto sui social il leader della Lega, a commento di un recente video sul tema dell'immigrazione che il popolare attore ed attivista americano ha diffuso a sostegno di ActionAid

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"Richard Gere, il ricco signore che doveva testimoniare contro di me per mandarmi in galera perché avevo chiuso i porti ai clandestini, torna ad attaccare l'Italia e gli Italiani. Siamo razzisti perché non accogliamo tutti gli immigrati che lui vorrebbe? Caro radical chic che vive nel lusso, continua a fare l'attore (peraltro bravo) ma evita di dare lezioni non richieste agli Italiani". Questa la reazione, in un post pubblicato su X, del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le recenti parole del popolare attore americano. 

Le parole di Richard Gere

Proprio nelle scorse ore Gere aveva toccato il tema legato ai migranti. "La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli", ha sottolineato l'attore ed attivista che in un video appello si è schierato al fianco di ActionAid e ja voluto richiamare l'attenzione, "non solo sull'inefficacia di politiche migratorie fondate sulla detenzione, sulla deportazione e sull'esternalizzazione del controllo delle frontiere, ma anche sulle conseguenze concrete che queste politiche producono sui diritti e sulla dignità delle persone", come spiegato dall'associazione. "La paura - ha ribadito l'attore nel video - sta sostituendo la compassione. Le persone vengono ridotte a numeri, problemi o minacce. La detenzione, la deportazione e l'invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali".

Il riferimento all'Italia

Gere ha poi fatto riferimento anche al modello sviluppato dall'Italia con l'Albania, che sposta il controllo della migrazione oltre i confini dell'Unione europea: "Ciò che accade lì potrebbe diventare un modello per il modo in cui l'Europa gestirà la migrazione in futuro", ha osservato. Concludendo poi con un messaggio di responsabilità condivisa: "Siamo tutti migranti. Difendiamo la nostra comune umanità finché siamo ancora in tempo". 

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