Medici no vax, maggioranza divisa. Il reintegro slitta

È in stallo l'emendamento di Fratelli d'Italia per consentire ai medici no vax di chiedere il reintegro . Fino a pochi giorni fa il via libera sembrava a un passo. Ora, invece, il ddl sulle professioni sanitarie - nel quale la norma è confluita - si allontana dai radar, uscendo dall'ordine del giorno della commissione Affari sociali della Camera. A quanto emerge da fonti parlamentari, sulla questione, nella maggioranza ci sarebbero delle crepe. E pesa anche l’attenzione del Quirinale che, secondo quanto emerso nelle scorse settimane in ambienti parlamentari, vorrebbe capire se la norma sia il frutto di un'iniziativa parlamentare o di una scelta condivisa dal governo.

Fnomceo: "Affronto alle vittime del Covid"

Intanto, da giorni, la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) protesta per un emendamento visto come "una delegittimazione" del ruolo degli ordini e "un affronto alle vittime del Covid e ai 383 medici e odontoiatri che hanno perso la vita continuando a curare". E anche il Consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina Interna ha espresso "meraviglia e preoccupazione" per il reintegro dei medici sospesi durante la pandemia per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. "Riteniamo doveroso esprimere la nostra contrarietà a una decisione che consente il rientro nel Servizio Sanitario Nazionale di professionisti che hanno pubblicamente assunto posizioni in contrasto con le evidenze scientifiche consolidate e con le raccomandazioni formulate dalle principali istituzioni scientifiche nazionali e internazionali".

Cosa può succedere ora

Un primo chiarimento sulla questione, comunque, arriverà già nelle prossime ore, quando l'Ufficio di presidenza della commissione Affari sociali deciderà se rimettere il provvedimento in calendario o congelarlo almeno fino a dopo l'estate. Se il testo dovesse comunque approdare in Aula, per cancellare la norma servirebbe un emendamento soppressivo. Una strada che Fratelli d'Italia potrebbe anche scegliere di percorrere autonomamente, segnando una retromarcia capace di allontanare i dubbi del Colle in vista della promulgazione.

Le critiche dall'opposizione

Critiche le opposizioni. Il reintegro dei medici no vax è "un affronto alla scienza e a chi non c'è più" e il tentativo della destra di "riscrivere la memoria della pandemia", ha attaccato la dem Ilenia Malavasi, trovando l'eco della senatrice pentastellata Mariolina Castellone, impegnata a chiedere a Giorgia Meloni e a Schillaci di "dire da che parte stanno" davanti a una norma che rappresenta "uno schiaffo a chi ha rispettato le regole e alle vittime".