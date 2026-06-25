Alla Camera si celebra l’80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta, in 11 anni di presidenza della Repubblica, che Sergio Mattarella parlerà nell'Aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. In tutto, saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo, sia per tempi che per il contenuto.

Il programma

Prima di Mattarella, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Articolato il format della cerimonia a cui la Camera sta lavorando da mesi: riprende a larghe linee le procedure seguite per quelle dei giuramenti del presidente della Repubblica. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.

Le celebrazioni

Già da ieri è proiettato il tricolore sulla facciata del palazzo di Montecitorio con il richiamo al 25 giugno 1946, data della prima seduta dell'Assemblea Costituente, a sottolineare che i luoghi della Camera furono protagonisti e 'spettatori' di tutte le fasi fondamentali per la costruzione dell'Italia repubblicana: dalle riunioni della Consulta nazionale alla proclamazione dei risultati del Referendum istituzionale, dall'insediamento ai lavori dell'Assemblea costituente e dei suoi organi.