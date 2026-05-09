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Mattarella ricorda Aldo Moro a via Caetani

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato Aldo Moro con una cerimonia a via Caetani, a Roma, dove nel 1978 fu ritrovato il corpo dello statista ucciso dalle Brigate Rosse.

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