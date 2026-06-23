Meloni: "Colpita da Trump, ma non voglio alimentare confronto. Mantenere rapporto Usa-Ue"Politica
Lo ha detto la premier intervistata a "Il Giorno de La Verità'', a Roma. "Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre", ha affermato ancora Meloni
"Non intendo continuare ad alimentare questo confronto" con il presidente americano Donald Trump, "il nostro lavoro bilaterale con gli Usa deve tornare alla normalità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervistata a "Il Giorno de La Verità'', a Roma, dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro. "Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre", ha affermato ancora la premier.
Le parole di Donald Trump
"Le parole di Trump? Sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati con l'Iran", ha argomentato ancora la premier. "Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho già detto, e ribadisco, che non intendo continuare ad alimentare questo confronto", ha aggiunto.
La politica estera
"Sulla politica estera non cambio idea", ha proseguito Meloni, confermando che i rapporti "tra Usa e Italia sono solidi". "Non vedo rischi di contraccolpi. I nostri rapporti vanno bene" sia a livello istituzionale sia economico,ha osservato la presidente del Consiglio ribadendo che i ministri saranno il 2 luglio a villa Taverna per la festa dell'indipendenza americana.
I rapporti tra Italia ed Usa
Italia e Usa hanno rapporti "che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento, dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità cui devono stare, parliamo di politica estera come fosse Temptation Island ma è più complessa, lo dico per i meme che vedo girare". Così la premier, rispondendo a una domanda su Donald Trump.
La situazione in Medio Oriente
La premier ha commentato, poi, la situazione in Medio Oriente. "Non possiamo permettere che il regime degli ayatollah si possa dotare di un'arma nucleare. Nessun paese della regione deve sentirsi minacciato. E c'è poi il tema della libertà di navigazione, dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, per la libertà in se stessa e per il precedente che non deve ripetersi. Potrebbe essere usato in futuro come arma". E ancora. "Sono abbastanza ottimista sull'accordo tra Stati Uniti ed Iran e noi possiamo dare il nostro contributo" ha aggiunto Meloni.
Il focus sul Libano
In Libano "l'Italia ha una storia di impegno in prima linea straordinario. Esiste oggi un negoziato parallelo diretto tra Libano e Israele, e anche questo è un quadrante su cui l'Italia può giocare un ruolo di primo piano. È uno dei temi con cui intendo discute con Macron al vertice intergovernativo di giovedì, è una di quelle cose su cui Italia e Francia possono lavorare insieme", ha riferito la presidente del Consiglio.
Il nucleare
Tra gli argomenti trattati nell'intervista con Belpietro, anche il tema del nucleare. "Sono estremamente determinata, confido che prima della pausa estiva ci sia l'approvazione della legge delega sul nucleare, non voglio perdere un giorno sui decreti attuativi. Il nucleare lo considero estremamente importante. Bisogna che le aziende competano ad armi pari", ha affermato la premier.