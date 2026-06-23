Lo ha detto la premier intervistata a "Il Giorno de La Verità'', a Roma. "Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre", ha affermato ancora Meloni

"Non intendo continuare ad alimentare questo confronto" con il presidente americano Donald Trump, "il nostro lavoro bilaterale con gli Usa deve tornare alla normalità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervistata a "Il Giorno de La Verità'', a Roma, dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro. "Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre", ha affermato ancora la premier.

Le parole di Donald Trump

"Le parole di Trump? Sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati con l'Iran", ha argomentato ancora la premier. "Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho già detto, e ribadisco, che non intendo continuare ad alimentare questo confronto", ha aggiunto.

La politica estera

"Sulla politica estera non cambio idea", ha proseguito Meloni, confermando che i rapporti "tra Usa e Italia sono solidi". "Non vedo rischi di contraccolpi. I nostri rapporti vanno bene" sia a livello istituzionale sia economico,ha osservato la presidente del Consiglio ribadendo che i ministri saranno il 2 luglio a villa Taverna per la festa dell'indipendenza americana.