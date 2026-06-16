Primo incontro di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Poi annunciano: "Segnatevi due date"
I leader del Campo largo si sono incontrati per discutere del programma. E poi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno pubblicato in contemporanea sui propri profili social la fotografia della riunione. Nell'immagine compaiono tutti e quattro insieme, sorridenti attorno a un tavolo.
"Segnatevi queste date"
Il commento in calce al post è quello di Nicola Fratoianni (Avs), che annuncia due giornate importanti: "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!".