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Campo largo, primo incontro dei leader sul programma: la foto condivisa sui social

Politica
©Ansa

Primo incontro di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Poi annunciano: "Segnatevi due date"

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I leader del Campo largo si sono incontrati per discutere del programma. E poi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno pubblicato in contemporanea sui propri profili social la fotografia della riunione. Nell'immagine compaiono tutti e quattro insieme, sorridenti attorno a un tavolo.

"Segnatevi queste date"

Il commento in calce al post è quello di Nicola Fratoianni (Avs), che annuncia due giornate importanti: "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!".

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