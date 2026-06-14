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Politica

La sfida a destra

Andrea Bonini
©Ansa

Il movimento del generale Vannacci cresce nei sondaggi, occupa spazi in tv e con la sua prima assemblea nazionale si appresta a diventare un partito a tutti gli effetti. Il teorico di “un mondo al contrario” lancia la sua sfida a destra. Per la coalizione di governo si prefigura un duro anno elettorale. E se FN dovesse salire ancora, Meloni rischia di non poter farne a meno, dovendo ridisegnare da zero ruoli, equilibri e programma

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