La sfida a destra

Il movimento del generale Vannacci cresce nei sondaggi, occupa spazi in tv e con la sua prima assemblea nazionale si appresta a diventare un partito a tutti gli effetti. Il teorico di “un mondo al contrario” lancia la sua sfida a destra. Per la coalizione di governo si prefigura un duro anno elettorale. E se FN dovesse salire ancora, Meloni rischia di non poter farne a meno, dovendo ridisegnare da zero ruoli, equilibri e programma