Mattarella: Esercito fondamentale per salvaguardare indipendenza Paese

"Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità", ha scritto il Presidente in un messaggio al capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano