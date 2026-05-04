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Mattarella: Esercito fondamentale per salvaguardare indipendenza Paese

Politica

"Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità", ha scritto il Presidente in un messaggio al capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano

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"Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano.

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