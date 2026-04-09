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Calabria, Cdm revoca commissariamento Sanità. Occhiuto: "Fatto storico"

Politica
©Ansa

"Diciassette anni con questa camicia di forza: ce ne siamo liberati", ha commentato il presidente della Regione dopo la decisione arrivata da Palazzo Chigi

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci, ha deliberato la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria. Si legge nel comunicato finale del Cdm. "Dopo 17 anni finalmente la Calabria è fuori dal commissariamento. A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha revocato il commissariamento della sanità in Calabria: un risultato storico. Diciassette anni con questa camicia di forza: ce ne siamo liberati", ha commentato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

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