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Claudia Conte: “Relazione con Matteo Piantedosi”. Meloni vede il ministro

Politica
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La giornalista e presentatrice, in una videointervista, ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell’Interno. Il titolare del Viminale è già stato convocato dalla presidente del Consiglio: lui l’avrebbe tranquillizzata, anche se pubblicamente ha scelto di non commentare. Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, Palazzo Chigi ha deciso di maneggiare con cura una situazione che potrebbe diventare delicata

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Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, che aveva portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura, un altro intreccio tra vita privata e ruoli istituzionali rischia di coinvolgere il governo di Giorgia Meloni. Questa volta a scatenare il caso è la giornalista e presentatrice Claudia Conte, che in un’intervista al sito Money.it ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale è già stato convocato dalla presidente del Consiglio.

La videointervista di Claudia Conte

Nella videointervista, la 34enne Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro. Le sue parole confermerebbero i sospetti che già da tempo erano stati sollevati su una possibile relazione tra i due. Sospetti alimentati sull'assidua presenza della giornalista a eventi pubblici e istituzionali. Da metà febbraio Claudia Conte, a titolo gratuito, ha assunto l’incarico di consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Matteo Piantedosi, 62 anni, sposato con Paola Berardino, prefetto di Grosseto, ha preferito il silenzio per non alimentare speculazioni.

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L’incontro di Piantedosi con Meloni

Quello che può sembrare solo un gossip, rischia di diventare un caso politico e Palazzo Chigi ha deciso di maneggiarlo con cura. Giorgia Meloni nel pomeriggio ha chiesto conto della situazione allo stesso ministro dell'Interno, al termine di una riunione su sicurezza e migranti già fissata. Piantedosi, garantiscono da Palazzo Chigi, avrebbe tranquillizzato la premier. Ma l'allarme, comunque, sarebbe ancora alto. Il ministro nelle scorse ore ha incontrato anche Matteo Salvini: tra i due c'è totale sintonia, hanno assicurato fonti della Lega. 

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