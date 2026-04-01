La giornalista e presentatrice, in una videointervista, ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell’Interno. Il titolare del Viminale è già stato convocato dalla presidente del Consiglio: lui l’avrebbe tranquillizzata, anche se pubblicamente ha scelto di non commentare. Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, Palazzo Chigi ha deciso di maneggiare con cura una situazione che potrebbe diventare delicata ascolta articolo

Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, che aveva portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura, un altro intreccio tra vita privata e ruoli istituzionali rischia di coinvolgere il governo di Giorgia Meloni. Questa volta a scatenare il caso è la giornalista e presentatrice Claudia Conte, che in un’intervista al sito Money.it ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale è già stato convocato dalla presidente del Consiglio.

La videointervista di Claudia Conte Nella videointervista, la 34enne Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro. Le sue parole confermerebbero i sospetti che già da tempo erano stati sollevati su una possibile relazione tra i due. Sospetti alimentati sull'assidua presenza della giornalista a eventi pubblici e istituzionali. Da metà febbraio Claudia Conte, a titolo gratuito, ha assunto l’incarico di consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Matteo Piantedosi, 62 anni, sposato con Paola Berardino, prefetto di Grosseto, ha preferito il silenzio per non alimentare speculazioni. Vedi anche Il nuovo libro di Claudia Conte su famiglia e futuro dei giovani