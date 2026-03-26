Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Anche in Italia le grandi città votano diversamente dal resto del Paese

Raffaele Mastrolonardo

Due terzi degli italiani vivono in comuni piccoli e in zone rurali o poco urbanizzate: al referendum sulla Giustizia in queste aree il Sì e il No si sono equivalsi. Ma nei centri maggiori, dove risiede poco più di un terzo della popolazione, l’opposizione alla riforma è stata preponderante e decisiva per il risultato finale.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ