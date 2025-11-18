Offerte Black Friday
Regionali Campania, tra ecomafia e modello Caivano: idee a confronto

Agnese Ranaldi

Sanità, lavoro, rifiuti, autonomia e sicurezza al centro del confronto tra Cirielli e Fico per le Regionali in Campania su Sky Tg24. Visioni opposte su fine vita, modello Caivano, gestione dei rifiuti, abusivismo e lotta alla camorra

