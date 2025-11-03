Offerte Sky
Politica

Supermedia Youtrend: centrodestra 49%, FdI oltre il 30% in vantaggio

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La Supermedia Youtrend conferma il momento positivo per il centrodestra, che raggiunge il 49%. Fratelli d’Italia resta sopra il 30%, Forza Italia supera la Lega. Il PD scende sotto il 22%, M5S arretra al 12,2%. Il divario tra maggioranza e opposizione si allarga

