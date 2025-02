Mattarella: “Anche in tempo di conflitti è possibile collaborare”

"Sconfitti gli orrori dell'estremismo nazionalista, che tanto male ha prodotto in Europa - rileva il capo dello Stato alla cerimonia di inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia come prima Capitale europea della cultura transfrontaliera "Go2025!" - riemergono i valori della convivenza e dell'accoglienza. Sono i valori che possono opporsi all'oscurantismo della guerra e del conflitto che si e' riproposto con l'aggressione russa all'Ucraina"

"In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni e conflitti, dall'abbandono della cooperazione come elemento fondante della vita internazionale, Slovenia e Italia hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la via della cooperazione". Questo un passaggio dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione, in piazza della Transalpina, di Nova Gorica e Gorizia, come prima Capitale europea della cultura transfrontaliera "Go2025!".