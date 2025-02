Direzione nazionale FdI, da Arianna Meloni appello a responsabilità

Donzelli: “Sereni ma determinati”

"Noi siamo sereni ma determinati”. Con queste parole il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha commentato la riunione avvenuta a Roma. “Faremo quello che abbiamo promesso agli italiani, il resto non ci intralcia". E, parlando degli argomenti discussi durante il congresso, ha aggiunto: "Abbiamo parlato delle campagne di Fratelli d'Italia, abbiamo parlato dei successi in questi 2 anni del governo Meloni, di quanto tutte le previsioni della sinistra erano sbagliate su tutti i disastri che sarebbero accaduti. Abbiamo programmato le prossime attività di Fratelli d'italia". Poi due parole anche in merito alla riforma della giustizia: "Noi siamo tutti giorni per le strade e per le piazze. Oggi ci sono oltre duecento gazebo in giro per l'Italia che stanno chiedendo solidarietà per le forze dell'ordine e raccontando quello che abbiamo fatto per difenderle rispetto anche a tanti attacchi strumentali che sono arrivati da sinistra. Continuiamo a fare la nostra attività quotidianamente. Non siamo mai contro nessuno. Figuriamoci se contro la magistratura. Eventualmente siamo per la magistratura in ogni piazza e in Parlamento per fare la riforma della giustizia e valorizzare ancor di più la magistratura".