Così la presidente di Mondadori, a margine dell'inaugurazione della nuova libreria presso la Galleria Alberto Sordi a Roma. "Scendere in politica? Mio padre me lo ha sempre sconsigliato, io faccio l’imprenditore"

“In questi due anni il governo ha messo in sicurezza i conti pubblici e in politica estera è stato serio e autorevole, ispirandosi ai valori dell’europeismo e dell’atlantismo, e l’economia ne ha tratto beneficio e lo dimostrano i fatti. La Borsa è positiva, lo spread è calato e l’economia reale tiene”, conclude poi la presidente di Mondadori.

Scenderà in politica? “Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte, mio padre me lo ha sempre sconsigliato”, replica la figlia di Silvio Berlusconi, che poi assicura: “Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro”, rimarca Marina. “Su Pier Silvio parla Pier Silvio e decide lui…”, risponde Marina Berlusconi.

I diritti e le libertà

"La questione dei diritti è di civiltà e umanità, poi serve un cambiamento che richiede tempo, ma la politica ha il compito di fornire risposte a una società che cambia", ha spiegato Marina Berlusconi. "L'evoluzione - ha sottolineato - non deve essere frenata, io ho detto di sentirmi più vicina alla sinistra di buon senso per quanto riguarda questi temi perché su questi temi specifici finora la sinistra si è mostrata più aperta e attiva. Poi il buonsenso c'è da entrambe le parti e dobbiamo augurarci che prevalga". Poi il giudizio sulla Gestazione per altri: "La maternità non si può trasformare in una mercificazione del corpo femminile". "Sulla maternità surrogata sto facendo delle riflessioni", ha poi aggiunto.

"Se dovessi votare oggi in Usa, mi troverei in difficoltà"

"Io sono sempre stata filo repubblicana e Regan rappresenta un modello. Devo dire però che molte dichiarazioni di Trump mi lasciano a dir poco perplessa. Quello che spero e mi auguro nel caso sia rieletto è che le sue azioni concrete siano diverse dalle sue dichiarazioni", ha detto Marina Berlusconi. "Ho seguito la Harris in campagna elettorale - ha aggiunto - e mi ha fatto una buona impressione e credo che abbia buone chance nel testa a testa su Trump. Se dovessi votare oggi in Usa - ha quindi concluso - mi troverei in difficoltà".