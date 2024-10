L'annuncio con una nota del Mic, che ha reso pubblica la lettera di dimissioni di Spano al ministro Alessandro Giuli: "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante"

Il capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, si è dimesso. A spiegarne le ragioni, lo stesso Spano in una lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli. "Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di Capo di Gabinetto della Cultura con cui ha voluto onorarmi - scrive Spano - il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante. Nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, pertanto, ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro. Ciò non mi impedisce, evidentemente, di esprimerLe la mia profonda gratitudine per la stima ed il sostegno che mi ha mostrato senza esitazione".