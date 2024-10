Nell'Aula di Palazzo Madama è stato approvato con 85 sì, 40 no e 15 astenuti il disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano la specifica aggravante dello sciacallaggio. Il provvedimento, che è stato modificato in Commissione Giustizia da un emendamento del governo, consta di un solo articolo nel quale si prevede il carcere fino a 12 anni e multe sino a 5mila euro per chi commette azioni "di furto o di saccheggio" nei confronti di persone o di luoghi "colpiti da calamità o, più in genere, da disgrazie". Italia viva e Avs hanno votato contro, mentre il Movimento 5 stelle si è astenuto. Il testo va ora alla Camera.