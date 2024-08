La posizione di De Pascale e Ugolini

"Noi abbiamo avuto esperienze nelle ultime tornate elettorali, con buona pace della mia avversaria, di affluenze elevate come quella di 5 anni fa e invece un risultato tragico in termini di affluenza di 10 anni fa. Se si ritiene che il tema dell'affluenza sia un dato importante, e io lo ritengo, l'idea di fare un'unica tornata per le tre Regioni per me è sensata. Perché sicuramente sarebbe uno strumento di comunicazione più chiaro ai cittadini delle tre Regioni sulla data del voto e sulla partecipazione alle urne". Così il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, risponde al margine del Meeting di Rimini a chi chiede se sia favorevole all'election day per le prossime elezioni regionali. "Lo si deve decidere in fretta - aggiunge - perché noi siamo già in campagna elettorale. Sia io che Ugolini abbiamo già una campagna programmata per quella data del 17-18 novembre, quindi cambiarla non è facile. Forse sarebbe più opportuno che altri venissero sulla nostra. Se il governo vuol prendere un'iniziativa in questo senso lo deve fare celermente e, come ho già avuto modo di dire al ministro Piantedosi, io sarei favorevole personalmente". La candidata alla presidenza per il centrodestra Elena Ugolini ha replicato a chi le ha chiesto un commento che si adatterà "a quello che verrà deciso sull'Election Day".