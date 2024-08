Fondatore di Forza Italia con Silvio Berlusconi nel 1994, nel 2023 aveva lasciato il gruppo alla Regione Sicilia per unirsi al gruppo Misto. Ora l'addio definitivo: "La FI concepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più - ha dichiarato - Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili"

Gianfranco Miccichè, capogruppo del gruppo Misto all'Assemblea regionale siciliana, ha deciso di lasciare definitivamente Forza Italia per aderire al Movimento per l'autonomia (Mpa) di Raffaele Lombardo. Rientra così nel gruppo del movimento all'Ars. Il politico, fondatore di Forza Italia con Silvio Berlusconi nel 1994, aveva già lasciato il partito alla Regione Sicilia nel 2023 per il Gruppo Misto. Ora l'addio definitivo e l'ingresso nel Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Miccichè non rinnega il passato e il partito nato con il cavaliere: "Resterà sempre nel mio Dna", ha affermato. Tuttavia, ha spiegato "la FI concepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più. Non c'è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici . Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili".