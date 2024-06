Elezioni europee, Tajani: Occupato spazio tra Meloni e Schlein. VIDEO

Risultato straordinario. Puntiamo al 20% alle politiche. Dal 12 giugno prima analisi del voto. Elezioni regionali in Umbria: altro impegno importante che abbiamo difronte. Stagione impegnativa ma molto interessante. Queste e tante altre le parole del leader di Forza Italia in conferenza stampa il giorno dopo la vittoria della destra alle europee ascolta articolo

“E’ stato fatto un miracolo, abbiamo fatto le scelte giuste, il percorso giusto. Credo che per questo gli elettori ci abbiano premiato” . Così ha commentato soddisfatto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani in conferenza stampa l'esito del voto di ieri e sabato. "Le impressioni sono state confermate dai dati reali, ci siamo fissati un obiettivo e abbiamo costruito un risultato straordinario a cui nessuno degli osservatori esterni credeva. È una prima tappa di un lungo percorso e di una strategia per occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Ieri e oggi l'abbiamo occupato" ha aggiunto Tajani.

“Risultato FI straordinario" "Le impressioni di ieri dopo gli exit poll sono stati confermati dai dati reali. Abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario al quale nessuno degli osservatori esterni credeva. Arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto non è stato affatto facile ma eravamo convinti che erano alla nostra portata". Lo ha detto Antonio Tajani, il vicepremier e ministro degli Esteri, nonché segretario di Forza Italia, commentando in conferenza stampa l'esito del voto di ieri e sabato. "E' la prima tappa di un percorso di una strategia che vuole farci essere protagonisti in quello spazio politico che va da Giorgia Meloni a Elly Schlein. Ieri lo abbiamo occupato grazie al voto degli italiani. Lo abbiamo occupato e vogliamo costruirlo con una strategia all'insegna del popolarismo europeo", ha aggiunto. approfondimento Risultati elezioni europee: FdI primo, Azione e SUE fuori. DIRETTA

"Puntiamo al 20% alle politiche" Per Tajani l'obiettivo del 20% alle prossime politiche è possibile. "L'accordo con i moderati, con i sindaci civici e con Svp sono parte di questa strategia che deve servire a creare la grande dimora rassicurante degli italiani, abbiamo messo le fondamenta e abbiamo cominciato a costruire questa dimora che deve essere il centro di gravità permanente della politica italiana" ha concluso.

“Ora i giovani nel nostro Dna” "Abbiamo voluto lavorare come se dovessimo scalare una montagna, ogni passo era un passo su un terreno solido. C'è stato un cambiamento del nostro Dna, abbiamo avuto tanti elettori giovani, come visto a Napoli. Abbiamo avuto in tutta Italia un grande risultato, in Sicilia siamo il primo partito". Così Antonio Tajani, segretario di Fi, in conferenza stampa a Roma. approfondimento L'andamento dei partiti italiani negli ultimi 10 anni: i dati

Tajani sui social Grazie di cuore a tutti gli elettori che ci hanno sostenuto. E ora non vogliamo più fermarci!". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Il messaggio è accompagnato da un'immagine di Tajani con la scritta: "Dovevamo prenderci lo spazio politico tra la Meloni e la Schlein. Quello spazio ce lo siamo preso". E ancora: "Forza Italia con gli alleati della Svp Suedtirol supera il 10 per cento e diventa la terza forza politica del Paese", così il leader di FI e ministro degli Esteri, Antonio Tajani in un tweet. "Cresce così il progetto del Ppe in Italia con Noi moderati e con le liste civiche. Obiettivo 20 per cento alle politiche" ha aggiunto.