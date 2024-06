Elezioni europee, Schlein: "Risultato straordinario"

"E' un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fdi si restringe". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno. "Il Pse tiene, non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico, vedremo se saremo la prima o la seconda delegazione", ha aggiunto. (ELEZIONI EUROPEE, SEGUI LO SPOGLIO IN TEMPO REALE - TUTTI I RISULTATI IN ITALIA)