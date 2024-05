Elezioni comunali a Rovigo, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo provinciale in Veneto l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. Sfida a sei per la poltrona di primo cittadino. In corsa ci sono Valeria Cittadin, Edoardo Gaffeo, Palmiro Franco Tosini, Antonio Rossini, Federico Frigato ed Ezio Conchi

Rovigo è uno dei 27 capoluoghi di provincia chiamati a votare per eleggere il loro nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale il prossimo 8 e 9 giugno, stessa data fissata per le elezioni Europee . Sono sei i candidati per la carica di primo cittadino a Palazzo Nodari, per un totale di quattordici liste , sia dei partiti che civiche.

Chi sono i candidati sindaco a Rovigo

Il centrodestra si è compattato sulla candidatura di Valeria Cittadin, ex segretaria organizzativa regionale della Cisl e dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo 'Rovigo 3'. A sostenerla ci sono cinque liste: Giorgia Meloni per Cittadin sindaco, Forza Italia, Lega, Azione e la lista civica Valeria Cittadin sindaco. Il sindaco uscente e dimissionario Edoardo Gaffeo, docente universitario, si ripresenta con tre liste: le civiche Forum dei cittadini e Civica per Rovigo, più il M5s. Gaffeo nel 2019 aveva vinto con una coalizione che comprendeva anche il Pd. Ma i dem hanno sfiduciato il sindaco portando al commissariamento. Il Pd si presenta quindi con un suo candidato, Palmiro Franco Tosini, avvocato sostenuto anche dalla lista civica Democratica e inclusiva. Antonio Rossini, funzionario della Prefettura di Rovigo e consigliere comunale uscente, corre con due liste civiche, Alleanza dei Moderati e Noi per Rovigo – Ci piace!. Federico Frigato, dipendente di Ecoambiente, si presenta sostenuto dalla lista civica Rovigo si ama dopo essersi già candidato per il centrosinistra nelle amministrative del 2011. Infine Ezio Conchi, avvocato, corre supportato dalla lista civica Cambia Rovigo.