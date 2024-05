Elezioni comunali a Pavia, chi sono i candidati sindaco

L’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa ci sono cinque candidati

Chi sono i candidati sindaco a Pavia

Alle elezioni amministrative del 2019 Fabrizio Fracassi aveva riportato il centrodestra ad amministrare Pavia, ma cinque anni più tardi il candidato sindaco della coalizione sarà l’ex assessore Alessandro Cantoni, sostenuto da FdI, Fi, Lega, Pavia Ideale, Pavia Prima. Nel centrosinistra invece andrà in scena il cosidetto campo largo: dal Pd ai 5 Stelle fino a Avs, Azione e Iv, a sostegno di Michele Lissia. In corsa ci sono anche Francesco Signorelli per Potere al Popolo, Paolo Walter Cattaneo per Rifondazione Comunista e Francesco Grisolia per il Partito Comunista dei Lavoratori.