"È un grande piacere accogliere oggi il G7 sulla Giustizia”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato il via al forum che accoglie a Venezia i colleghi di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone. “La novità più importante - ha anticipato Nordio parlando con la stampa - sarà la costituzione di un Venice Justice Group, che sarà permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi".

Nordio: "Giornata che consolida unità d'intenti"

Il ministro Nordio ha spiegato di aver già avuto questa mattina "dei colloqui bilaterali con i colleghi del Canada, dell'Ucraina, degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna, altri proseguiranno domani. Sarà un'occasione sicuramente estremamente fruttuosa - ha aggiunto - e ancora una volta rinnovo il ringraziamento sia a tutti i nostri ospiti sia a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa organizzazione". E ha poi proseguito: "E' una giornata particolarmente ricca di emozioni anche perché oggi è la giornata che commemora le vittime del terrorismo, quarant'anni fa sono stato il giudice istruttore dell'inchiesta sulle Brigate Rosse. Ma soprattutto è una giornata importante perché consolida un'unità di intenti e un'unità di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come fentanyl e anche per quanto riguarda l'interesse che abbiamo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale".