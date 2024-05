Elezioni europee, i punti del programma elettorale del Pd

“L'Europa che vogliamo”. È questo il leitmotiv che caratterizza il programma elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Il partito guidato da Elly Schlein propone una serie di temi essenziali che riflettono anche le sfide che il Pd intende affrontare: dal salario minimo all'inquinamento dell'aria e dei mari, fino alla guerra. “Tenere insieme queste due sfide”, la giustizia sociale e quella climatica, “si traduce esattamente in quella dimensione europea: diritto alla salute, diritto alla casa, diritto allo studio: trasformazione digitale e conversione ecologica possono farci cambiare un modello insostenibile e produrre impresa nuova, lavoro di qualità”, ha detto la segretaria del Pd, sottolineando anche l'importanza delle “mobilitazioni che abbiamo visto in questi anni, soprattutto delle nuove generazioni, che si battono per la solidarietà dei migranti, per i diritti delle donne, per la sicurezza sul lavoro, perché non si può continuare a morire di lavoro e di stage. Al contempo anche per poter vivere in un Paese in cui l’aria che respiri non ti faccia ammalare”.

I punti

Il programma del Pd si articola in diversi punti, che spaziano dai diritti alla sanità, ognuno dei quali è accompagnato da un leimotiv: “Un'Europa per la pace, non di guerra”, “Una famiglia, non un bersaglio”, “Aria pulita, non veleni”, “Cure accessibili, non attese infinite”, “Salario minimo, non sfruttamento”, “Il mare, non un cimitero”.

La questione sanitaria

Tra i temi salienti del programma del partito guidato da Elly Schlein troviamo la questione sanitaria, ambito in cui “la segretaria del Pd critica fortemente l'attuale doverno di destra guidato da Giorgia Meloni per i tagli alla spesa sanitaria e per i lunghi tempi di attesa per esami come la gastroscopia e la mammografia”, si legge sul sito ufficiale del partito. E ancora: “Schlein ha accusato il governo di ' definanziare la sanità pubblica e di svuotare i reparti', compromettendo l'efficacia del sistema sanitario nazionale”.