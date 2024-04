Lo ha detto il presidente della Repubblica parlando a Sofia al termine di un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev, dove si è discusso anche di Medio Oriente: "Abbiamo parlato del rischio che il conflitto si allarghi: rischio che è drammmaticamente presente. E abbiamo parlato dell'unica soluzione possibile che è quella dei due stati e due popoli" ascolta articolo

"La nuova intesa europea su asilo e immigrazione supera Dublino e apre la porta di una collaborazione maggiore tra i Paesi europei" per affrontare "un fenomeno crescente che può essere governato con ordine e non in maniera scomposta come avviene oggi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Sofia al termine di un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev.

Il conflitto in Medio Oriente "Abbiamo parlato della drammatica crisi umanitaria a Gaza, del rischio che il conflitto si allarghi: rischio che è drammmaticamente presente. E abbiamo parlato dell'unica soluzione possibile che è quella dei 'due stati e due popoli'. Bisogna trovare una strada per definire una condizione stabile di pace", ha detto poi Mattarella al termine del colloquio.

"Abbiamo condiviso la soddisfazione per la nuova intesa intervenuta nell'Unione e approvata definitivamente dal Parlamento europeo poche settimane addietro per quanto riguarda l'asilo e la migrazione. È un'intesa che supera quella ormai datata e del tutto inattuale di Dublino di tanto tempo addietro ed apre la porta ad una collaborazione più intensa nell'Unione per governare un fenomeno crescente, che richiede di essere affrontato dall'Unione in quanto tale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell'ambito di una visita ufficiale.

Il fenomeno migranti va governato con ordine "Bulgaria e Italia -ha ricordato il Capo dello Stato- sono interessate dal fenomeno, la Bulgaria per la rotta balcanica, l'Italia per quella mediterranea e siamo convinti entrambi che questo fenomeno possa essere governato con ordine e non in maniera scomposta e disordinata come avviene oggi, se viene assunto come proprio il compito dall'Unione europea".