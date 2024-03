Il nome di Gianna Pentenero, indicata dal Partito democratico come la candidata da opporre al governatore uscente Alberto Cirio, ricandidato alla guida della Regione, avrebbe chiuso ogni spiraglio all'asse giallorosso che in Sardegna ha funzionato, ma in Abruzzo no

Per le regionali del Piemonte "il M5s procederà a designare un proprio candidato" dopo la "fuga in avanti" del Pd con la scelta di Gianna Pentenero. A rivelarlo con un post su X è Giuseppe Conte. "Sul Piemonte è in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità sui contenuti con il Pd senza indicazioni sui candidati e abbiamo avuto difficoltà oggettive. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico. Abbiamo sempre un orizzonte di dialogo con i progressisti se mettono al centro la buona politica". Non sarà quindi un nemico il Pd, ma di certo sarà un rivale e in Piemonte si prospetta un derby: ognuno con il suo candidato e il centrodestra, grande favorito, a godersi lo spettacolo.

L'asse giallorosso

Il nome di Gianna Pentenero, indicata dal Partito democratico come la candidata da opporre al governatore uscente Alberto Cirio, ricandidato alla guida della Regione, avrebbe chiuso ogni spiraglio all'asse giallorossa che in Sardegna ha funzionato, ma in Abruzzo no. Ma è il caso di usare il condizionale perché non sono pochi quelli che sono pronti a scommettere che la “mossa Pentenero” non sia in realtà la fine, ma il tentativo di prendere ancora tempo e vedere come va a finire in Basilicata e proporre in zona Cesarini un nome della società civile, con tanto di passo a lato della neocandidata dem, per il bene dell'unità giallorossa.