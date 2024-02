"La mia presenza vuole esprimere anzi tutto l'apprezzamento per quello che in questi decenni fa la missione per mantenere serenità e pace. Naturalmente all'apprezzamento si aggiunge la riconoscenza per l'obiettivo che viene sempre coltivato, quello di trovare una soluzione definitiva, positiva, che renda possibile la conclusione felice della missione. L'Italia partecipa con convinzione alla missione ed è orgogliosa di farlo per queste due ragioni: la pace mantenuta e l'obiettivo di una soluzione positiva che renda possibile ulteriori sviluppi di progresso in questo territorio. È compito impegnativo, per quanto difficile c'è sempre una strada possibile da sperimentare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Nicosia il contingente Onu che opera per il mantenimento della pace a Cipro, nella buffer zone che separa le comunità turco-cipriota e greco-cipriota.