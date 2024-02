Giustizia, ok del Senato al ddl Nordio con 104 sì. Passa alla Camera

L'Aula del Senato ha approvato il ddl Nordio con 104 sì, 56 no e nessun astenuto. Il provvedimento passa all'esame della Camera.

Tra le novità introdotte dal ddl ci sono la cancellazione dell'abuso d'ufficio, le modifiche al traffico di influenze illecite, la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini e sulla custodia cautelare, e limiti alla possibilità per i pm di ricorrere in appello in caso di sentenza di assoluzione.

Le novità

Uno degli interventi più attesi è l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: un'idea portata avanti dal ministro Nordio, convinto che il reato sia causa della cosiddetta 'paura della firma' che blocca l'attività dei sindaci. Il ddl interviene anche sul traffico di influenze illecite, che viene limitato a condotte particolarmente gravi, con aumento delle pene previste, che vanno da un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, e con la previsione di non punibilità se l'autore collabora con la giustizia.

C'è poi l'intervento che pone limiti alla pubblicazione delle intercettazioni, e la tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini. La pubblicazione è infatti possibile solo quando il contenuto intercettato finisca agli atti del processo e il giudice è tenuto a stralciare, oltre ai dati personali sensibili, anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti, a meno che non siano rilevanti per le indagini. Per tutelare anche la libertà e la segretezza delle comunicazioni tra difensore e indagato è esteso il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione diversa dalla corrispondenza.