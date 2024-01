Il segretario della Lega dopo il sequestro di beni e immobili del governatore, indagato per corruzione in un'inchiesta di un anno fa: “Se la politica va al tempo che una certa magistratura vorrebbe, smette di fare la politica”

“Su Solinas decideremo insieme, l’unità del centrodestra viene prima di tutto”. Parola di Matteo Salvini. Il sequestro di beni e immobili del governatore Christian Solinas, indagato per corruzione in un'inchiesta di un anno fa , irrompe nella campagna elettorale della Sardegna e approfondisce la crepa già aperta nel centrodestra.

Salvini: "Anch'io sono a processo"

Il segretario della Lega però cerca di smorzare i toni: “Io ritengo che un sindaco o un governatore uscente che ha ben lavorato debba essere ricandidato. Poi per me l’unità del centrodestra viene prima di logiche di partito quindi decideremo tutti insieme”. E quanto all’inchiesta – con il sequestro cautelativo di beni per un valore di circa 350 mila euro nei confronti del presidente uscente e di altri sei indagati per corruzione - Salvini aggiunge: “Anch’io sono a processo, rischio 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Se la politica va al tempo che una certa magistratura vorrebbe, smette di fare la politica”.