Prosegue il lavoro degli inquirenti sui filmati. Indignazione da parte del ministro dell'Interno Piantedosi: "Vietare e non osservare e non trarne delle conseguenze si è rivelato operativamente meno proficuo''

È stata trasmessa alla Procura di Roma un'informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il saluto romano. La Digos avrebbe già identificato alcuni partecipanti all'iniziativa. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati che hanno immortalato la manifestazione. “La Questura relazionerà alla magistratura” ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’autorità giudiziaria valuterà ''Chi ha detto che non sono state fatte identificazioni? L'autorità giudiziaria valuterà la commissione di eventuali reati ed è quello che sta avvenendo in queste ore per l'episodio di Acca Larentia'' ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. ''Questa manifestazione si tiene così da anni con una partecipazione numerica addirittura più grande. Se uno guarda i numeri che la questura di Roma ha sempre registrato potrei addirittura dire che sono in calo ma questo non toglie il valore o il disvalore di quelle immagini'' ha detto Piantedosi. approfondimento Strage di Acca Larentia, cosa accadde a Roma il 7 gennaio del 1978