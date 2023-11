Senato, ok unanime perché il Teatro olimpico di Vicenza diventi monumento nazionale

Per l'ok definitivo dovrà passare alla Camera. Ha avuto 125 voti favorevoli e nessun contrario, l'esame è avvenuto in sede redigente

Il Senato ha votato all'unanimità a favore del disegno di legge che propone il riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale. Per ottenere l'approvazione definitiva, il provvedimento dovrà ora passare all'esame della Camera. La decisione ha ricevuto 125 voti favorevoli e nessun voto contrario durante l'esame in sede redigente.