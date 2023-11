Urso: su Expo 2030 risultato in larga misura prevedibile

"Siamo partiti tardi: il governo Conte e la sindaca Raggi decisero di proporre in ritardo questa candidatura come una sorta di ripiego a fronte del rifiuto delle Olimpiadi per Roma che forse sarebbero state un obiettivo più facilmente raggiungibile", così il ministro delle Imprese e del made in Italy

Niente Expo 2030 a Roma . La bocciatura della candidatura italiana era "purtroppo un risultato in larga misura prevedibile, perché siamo partiti tardi". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso a Annalisa Chirico, a Ping Pong su Radio Uno. "Siamo partiti tardi: il governo Conte e la sindaca Raggi decisero di proporre in ritardo questa candidatura come una sorta di ripiego a fronte del rifiuto delle Olimpiadi per Roma che forse sarebbero state un obiettivo più facilmente raggiungibile anche perché Expo la avevamo già avuta a Milano nel 2015". ( EXPO 2030 IN ARABIA SAUDITA )

Le dichiarazioni

La delusione è ancora grande. "Eviterei comunque ogni forma di recriminazione - ha poi detto il ministro Adolfo Urso rispondendo a una domanda sulla situazione della Capitale - perché nei tanti colloqui avuti in questi mesi nelle diverse capitali le risposte sulla candidatura sono state 'noi siamo già impegnati'". Infine: "Recriminare non serve, serve piuttosto imparare dagli errori commessi e prepararsi al meglio per tutte le candidature e per gli eventi internazionali già in programma come il Giubileo del 2025 e ancora il 2033 e poi per i giochi invernali di Cortina; prepariamoci per presentare al meglio le eccellenze del Made in Italy al mondo".