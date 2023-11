Schlein rifiuta l'invito di Meloni alla manifestazione di Fdi Atreju

Elly Schlein non andrà ad Atreju. "Il confronto con Fdi e Meloni si fa in Parlamento” spiega il partito democratico. La risposta arriva oggi dopo l’invito fatto ieri, secondo fonti dem, da parte del deputato di Fdl Giovanni Donzelli che ha fermato Elly Schlein in Transatlantico per chiederle di partecipare alla kermesse organizzata da Fratelli d’Italia.