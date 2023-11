Un nuovo movimento politico ideato da Gianni Alemanno, che sembra possa appartenere alla corrente cosiddetta rosso-bruna, è pronto a nascere, con una tavola rotonda che si terrà il 25 e 26 novembre. Presenti in questa due giorni, oltre all’ex sindaco di Roma, Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista Italiano, Fabio Granata, storico rappresentante della destra sociale e Francesco Toscano, leader di Italia Sovrana e Popolare e già fondatore con Diego Fusaro di Vox Italia. Si sono defilati invece Moni Ovadia, così come l'ex ambasciatrice Elena Basile. Il popolare attore infatti, dopo che inizialmente sembrava coinvolto nel progetto, ha affermato che pensava fosse un incontro sulla guerra, non l’evento di fondazione di un nuovo movimento.

Il forum

“Saranno due giorni di confronto e dibattito per far nascere un nuovo movimento che renda l'Italia una nazione libera e indipendente", così Alemanno su X ha dato appuntamento per il 25 e 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma. Il clou, domenica 26 alle 11, sarà la tavola rotonda 'Dai mondi del dissenso all'alternativa politica e sociale', con l'ex sindaco della Capitale, Marco Rizzo, Francesco Toscano, Fabio Granata e Francesco Borgonovo come moderatore. "Da un lato abbiamo una politica blindata a dire le stesse cose. Giorgia Meloni e Elly Schlein dicono le stesse cose sui temi essenziali, sulla guerra, sull'appartenenza alla Nato, sull'appartenenza all'Europa - dice Alemanno -. Dall'altro lato ci dobbiamo essere noi per cambiare l'Italia, per dar un contributo vero, al di là, di quelli che possono essere i vecchi schemi. L'Italia deve approfittare di questo momento eccezionale, con la nascita del modo multipolare, per liberarsi dalle vecchie sudditanze e guardare verso il futuro".

Indipendenza Italiana

A fine mese, quindi, vedrà probabilmente la luce Indipendenza Italiana, una nuova formazione che andrà alle elezioni europee e che si pone l’obiettivo di attirare i consensi dai delusi di FdI e PD. Temi sul tavolo del 25 novembre le guerre in Ucraina e Israele, oltre alla posizione dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti e una critica all’attuale modello neoliberista. Argomenti sul quale i pensieri di Rizzo, Granata e Alemanno sembrano collimare, dando vita così a un terzo polo, che spera di ottenere i voti di protesta degli scontenti di destra e sinistra.