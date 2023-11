Politica

Il disegno di legge costituzionale della ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati arriverà in Consiglio dei ministri venerdì prossimo, dopo il via libera dei leader di maggioranza riuniti a Palazzo Chigi con Meloni. Tra le principali novità c'è l'elezione diretta del premier e l'addio ai senatori a vita. Nell'ultima bozza, il provvedimento è formato da cinque articoli. Ecco di cosa si tratta