Mattarella premia i Cavalieri del lavoro 2023 al Quirinale. VIDEO

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2023. Hanno preso la parola il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo, riporta una nota del Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso.

Le eccellenze

“Vi è bisogno di eccellenze: aiutano il Paese. Ancora di più se riescono a fare sistema. Se l’Italia intermedia territoriale, sociale, imprenditoriale sa colmare i vuoti, cancellare le distanze, far marciare l’innovazione, l’integrazione, la sostenibilità. È il futuro da costruire insieme. L’orizzonte comune, europeo”. Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso. “La Repubblica” ha concluso il Capo dello Stato “vi è riconoscente per quanto avete realizzato e per quanto continuerete a fare. Le esperienze positive, che oggi celebriamo, ci incoraggiano ad avere fiducia nel futuro dell’Italia”.