Bonetti: "Prendo strada diversa da Iv, lavoro a un soggetto allargato"

"Non voglio costruire un campo largo, ma un soggetto politico che promuova il dialogo con le altre opposizioni e con le forze di governo. Dice la deputata di Azione-Iv. E aggiunge: "Mi auguro che il gruppo rimanga unito, ma se si dovesse spaccare andrò in Azione"

"Ho deciso di iniziare un percorso diverso da quello di Italia Viva, un percorso che porti alla creazione di un soggetto allargato che sia in grado di fare una sintesi tra l'anima liberale e quella riformista con una visione di Paese unitaria, il progetto che avevamo spiegato in campagna elettorale con la nascita del terzo polo. Una cosa diversa rispetto a creare un cartello elettorale che è il progetto di Iv". A dirlo, la deputata di Azione- Iv Elena Bonetti a Sart su Sky Tg24, spiegando così la decisione di lasciare Italia Viva per Azione di Calenda.

"Se il gruppo di dovesse spaccare andrò in Azione"

"Non voglio costruire un campo largo, ma un soggetto politico che promuova il dialogo con le altre opposizioni e con le forze di governo. E questo è un progetto diverso dal cartello elettorale de Il Centro. Sono convinta che ci sia bisogno di convincere le persone che, non solo vale la pena andare a votare, ma impegnarsi per un progetto politico", aggiunge Bonetti. "Io mi auguro che il gruppo rimanga unito". Se andrò in Azione: Se si dovesse spaccare "Sì", conclude Bonetti.