Salario minimo, Conte: "Governo vuole creare guerra tra poveri"

Secondo il leader del Movimento 5 Stelle il modus operandi dell'esecutivo è "il lobbismo di Stato, non c’è una visione di Paese, non concepiscono misure che si rivolgano a tutti" ascolta articolo

"L'incontro a Palazzo Chigi è stato surreale. Dopo mesi di discussioni Meloni non aveva uno straccio di soluzione e di fronte alle nostre puntualizzazioni tecniche non c’è stata alcuna controreplica". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parlando dell'incontro sul salario minimo tra l'opposizione e il governo in un'intervista rilasciata a la Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa. L'ex premier ha replicato alle parole dette dalla premier Meloni agli stessi tre quotidiani in un'intervista concessa mentre si trova in vacanza in Puglia.

"Governo fa lobbismo di Stato" Secondo Conte durante l'incontro sul salario minimo "l'unica è stata quella di valorizzare il Cnel di Renato Brunetta. Noi però abbiamo il Paese dalla nostra: la risposta alla petizione online è stata entusiasmante. In autunno faremo contare la voce dei cittadini, anche di quelli di centrodestra che il governo non vuole ascoltare". Alla domanda su un eventuale incontro con Brunetta il leader 5 Stelle ha risposto che "non rifiuto il confronto con nessuno ma il tempo di studiare è ormai finito, abbiamo accumulato studi e statistiche, ora è tempo di agire". Conte ha poi affermato che "non siamo disponibili a spaccare i lavoratori, pretendiamo dignità del lavoro per tutti e 4 i milioni di lavoratori sottopagati. L'obiettivo del centrodestra è quello invece di varare una misura per una parte della platea". Un atteggiamento che secondo l'ex premier si è già verificato "su reddito di cittadinanza e autonomia differenziata" con l'obiettivo di "dividere il Paese e creare una guerra tra poveri. Il loro modus operandi è il lobbismo di Stato, non c’è una visione di Paese, non concepiscono misure che si rivolgano a tutti". leggi anche Salario minimo, petizione online raccoglie 100mila firme

"Tassa sugli extraprofitti? Non porterà introiti significativi" Nell'intervista Conte ha parlato anche della tassa sugli extraprofitti delle banche sostenendo che "hanno seguito una nostra ricetta ma l’hanno scritta in modo raffazzonato, non porterà introiti significativi". Per il leade 5 Stella però "questa logica comunque andrebbe estesa al settore bellico, energetico, farmaceutico e assicurativo. Meloni ne parli con il ministro della Difesa Guido Crosetto: potrà verificare che l’industria bellica in Europa ha fatto più 23% in borsa da inizio anno, frutto anche dei mega profitti conseguiti". leggi anche Extraprofitti banche, Tajani: “Mossa andava concordata prima”

"Sul tema migranti non c'è alcuna visione" Sul tema migranti invece Conte ha dichiarato che non voterà i nuovi decreti Salvini sull'immigrazione perché "quel che vediamo con naufragi e morti in mare è un dramma che scuote le nostre coscienze. Per anni ogni estate Salvini e Meloni ci hanno tormentato sugli sbarchi, adesso che sono più che raddoppiati cercano di sviare l’attenzione, fanno finta di non sapere e non vedere". Anche in questo caso per l'ex presidente del Consiglio c'è una mancanza di visione: "In Europa Meloni mette al primo posto i suoi amici polacchi e ungheresi e quindi il suo piano di redistribuzione entra in contraddizione. Vuole il piano Mattei senza metterci un euro, indice una conferenza sull’immigrazione senza Francia e Germania. Non ha alcuna visione". leggi anche Migranti, naufragio in Tunisia: 11 i corpi recuperati