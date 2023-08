Salvini sulle Province: "Lega si batterà per reintrodurle in Italia"

Cronaca

La 33esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore rivela che la provincia in cui si vive meglio è il capoluogo emiliano, davanti a Bolzano e Firenze. Siena scala posizioni ed è quarta, poi Trento. Città Metropolitane in calo: Milano ottava, Roma 31esima, Torino 40esima. Alla seconda edizione l’Indice della Qualità della vita delle donne: la provincia di Monza e Brianza è prima

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua consueta indagine sulla qualità della vita, arrivata alla 33esima edizione. Dalla classifica 2022, Bologna risulta la provincia italiana in cui si vive meglio: il capoluogo emiliano torna in vetta alla classifica generale della storica indagine che viene pubblicata ogni anno, dal 1990. Si tratta della quinta medaglia d’oro dopo quelle conquistate nel 2000, 2004, 2011 e 2020. L’edizione 2022 dà ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock 2022: guerra in Ucraina, caro-energia, inflazione