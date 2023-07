Cronaca

Cgil, Cisl e Uil: manifestazione dei sindacati a Milano. FOTO

Le tre sigle si sono riunite all’Arco della Pace del capoluogo lombardo. Presenti in 40mila in piazza per protestare contro le politiche del lavoro del'esecutivo Meloni. Maurizio Landini: “Il governo sbaglia e fa solo propaganda”

Milano ha ospitato questa mattina la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Nord Italia all'Arco della Pace. In testa al corteo che ha preceduto gli interventi sul palco il segretario generale della Cgil Maurizio Landini con le bandiere rosse della sigla: “Andremo avanti fino a quando non otterremo quello che vogliamo”. Dal corteo sono arrivate le richieste di uno sciopero generale. Tra i presenti Gianni Cuperlo del Pd e Onorio Rosati di Avs

Partito da piazza Cadorna, intorno alle 10.30, il corteo Cgil è confluito all'Arco della Pace dove Landini era atteso dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e dalla segretaria confederale Cisl, Daniela Fumarola. Il governo "sbaglia e fa solo propaganda”, sono state le parole del segretario generale della Cgil