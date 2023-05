Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio delle elezioni comunali a Terni. La città dell’Umbria è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato aveva superato la soglia del 50%+1 dei voti. A distanza di due settimane si è svolto il ballottaggio tra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

Chi sono i due candidati

Il primo sfidante al ballottaggio per la poltrona di primo cittadino è l'assessore comunale al Bilancio Orlando Masselli, candidato del centrodestra, sostenuto dalle liste Giorgia Meloni Per Masselli Sindaco, Fratelli D’Italia, Lista Civica Terni Civica, Liberali E Riformisti Nuovo Psi, Forza Italia Berlusconi Per Terni, Lega Salvini Terni, Terni Masselli Sindaco e Terni Protagonista. Lo sfidante è Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, che può contare su quattro liste a supporto: Alternativa Popolare, Con Bandecchi per Terni, Terni per Loro - Bandecchi, Noi con Terni - Bandecchi Sindaco.

Come era andato il primo turno a Terni

L’affluenza al primo turno a Terni si era attestata al 56,87%, mentre alle precedenti elezioni era stata al 59,4. In tutto i candidati erano 7 e si sono fermati lontani dal 50%. Orlando Masselli è arrivato al 35,81%. Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, ha raccolto il 28,14% delle preferenze. Sono rimasti fuori dal secondo turno la coalizione con il Pd guidata da José Maria Kenny, 21,94%, e quella del Movimento 5 stelle con Claudio Fiorelli candidato sindaco, 10,82%. Paolo Cianfoni ha ottenuto l'1,20% dei voti, Emanuele Fiorini l'1,06%, Silvia Tobia l'1,02%.