Urne chiuse nella città toscana, tornata a votare dopo che al primo turno nessuno aveva conquistato la poltrona di primo cittadino. Al ballottaggio si sono sfidati il sindaco uscente Francesco Persiani, candidato del centrodestra, ed Enzo Romolo Ricci per il centrosinistra

Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio delle elezioni comunali a Massa. La città toscana è uno dei 7 capoluoghi provinciali tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato aveva superato la soglia del 50%+1 dei voti. A distanza di due settimane si è svolto il ballottaggio tra Francesco Persiani ed Enzo Romolo Ricci (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI).