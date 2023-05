Urne chiuse e spoglio in corso per il ballottaggio delle elezioni comunali ad Ancona. La città delle Marche è uno dei 7 capoluoghi provinciali (e unico capoluogo regionale) tornati al voto per scegliere il sindaco, dopo che al primo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio nessun candidato aveva superato la soglia del 50%+1 dei voti. A distanza di due settimane si è svolto il ballottaggio tra Daniele Silvetti e Ida Simonella (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI).