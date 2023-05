Luigi Di Maio inviato nel Golfo Persico, via libera del Consiglio Ue

Via libera definitivo per l'ex ministro. Il Consiglio Ue , nella riunione dei ministri dello Sport di oggi a Bruxelles, ha dato l'ok per la nomina di Luigi Di Maio come inviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto è stato approvato senza discussione. Il passaggio prevede che la scelta fatta dall'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell venga approvata nella prima riunione utile del Consiglio in agenda che è stata quella di oggi, lunedi 15 maggio.