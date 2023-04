Lo scopo è quello di "ricostruire la partecipazione civile"

Tanti i temi toccati da Di Battista. Uno di questi è il ruolo di politico. "La politica non è una professione, le professioni sono altre. Pensare alla politica come professione è un auto-ricatto: uno non si schiera per non subire contraccolpi. Se hai idea di stare tutta la vita nel Palazzo, per difendere il posto di lavoro finisci per dire dei sì che non dovresti dire e non dire i no che dovresti dire. Questo è conformismo. Ma dato che la politica riguarda la vita di tutti noi, scendere a compromessi è deleterio". Per questo nasce Schierarsi: lo scopo è quello di “ricostruire la partecipazione civile”, intorno a temi considerati giusti. “La nostra idea è quella di trasformare il pensiero in azione, fare progetti insieme, raccogliere fondi, inventarsi idee per aiutare e sostenere le giuste cause come la questione palestinese”, racconta l’ex deputato secondo quanto riporta il Corriere, che poi riferisce anche la sua posizione sulla guerra in Ucraina. “Chi dissentiva veniva dichiarato putiniano ma adesso si scopre che aveva ragione”, rimarca Di Battista alle migliaia di persone presenti. Tante le idee: dal servizio civile ambientale alle case farmaceutiche pubbliche, “un'idea ci è venuta dopo il Covid: esistono nel mondo Paesi in cui questo è stato fatto", rimarca l’ex grillino. Altra proposta è quella dei farmaci sfusi: “Secondo voi possiamo scrivere insieme una proposta di legge per obbligare le farmacie a non avere solo le confezioni di medicine? Fa risparmiare denaro, taglia sprechi, fa bene all'ambiente. Credo che un tempo funzionasse così in Italia. Questa cosa si può fare”.